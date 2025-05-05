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1 hafta önce şampiyon olan Liverpool'da ilk ayrılık resmen duyuruldu

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İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, sağ bek Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmi olarak duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alexander-Arnold, Liverpool'un altyapısından yetişen bir oyuncu ve kulüple birçok turnuva şampiyonluğu yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da ilk ayrılık açıklandı.

AYRILIK RESMEN DUYURULDU

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk'ın kontratlarını uzatan Merseyside ekibi, Trent Alexander-Arnold'a veda etti.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada İngiliz sağ bekin sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtildi.

Trent yaptığı açıklamada, "Artık bir oyuncu ve bir insan olarak yeni bir değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Ve bence bunu yapmam için doğru zaman şimdi." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, İngiliz ekibinde yarıştığı her turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. 26 yaşındaki sağ bekin Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

1 hafta önce şampiyon olan Liverpool'da ilk ayrılık resmen duyuruldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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