1 dakikada dünya rekoru kırdı
Çinli sporcu Ali Musa, 1 dakikada 188 kez çift atlama yaparak dünya rekoru kırdı.
Çinli sporcu Ali Musa, sergilediği performansla adını dünya rekorları arasına yazdırdı. Kısa sürede ulaştığı sayı dikkat çekti.
REKOR KIRAN PERFORMANS
Ali Musa, 1 dakika içinde tam 188 kez çift atlama yaparak dünya rekorunun sahibi oldu. Bu performans, izleyenleri şaşkına çevirdi.
DİKKAT ÇEKEN BAŞARI
Yüksek tempo ve dayanıklılık gerektiren bu alanda elde edilen rekor, kısa sürede büyük ilgi gördü.