1.6 milyar izleyicisi olan kaçak maç sitesi kapatıldı

Dünyanın en büyük korsan spor yayın platformlarından biri olan Streameast, uluslararası bir operasyonla kapatıldı. Premier Lig'den NBA'e, Şampiyonlar Ligi'nden NFL'e kadar milyonlarca kişinin izlediği platform, ABD merkezli Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ile Mısır polisinin ortak operasyonuyla durduruldu.

ACE ve Mısır polisi, Kahire yakınlarındaki Sheikh Zayed şehrinde düzenledikleri baskında iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bilgisayarlar, telefonlar, nakit para ve kripto varlıklara el konuldu. ACE Başkanı Charles Rivkin, operasyonu "dijital korsanlıkla mücadelede tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi.

1.6 MİLYAR İZLEYİCİSİ VARDI

Streameast, yalnızca geçtiğimiz yıl 1,6 milyar ziyaretçiye ulaşarak korsan yayıncılıkta küresel ölçekte bir dev haline gelmişti. Platform, 80'den fazla domain üzerinden kullanıcılarına Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Formula 1, NBA, MLB ve NFL gibi organizasyonları yasa dışı şekilde sunuyordu.

