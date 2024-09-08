1.5 yıldır topa değmiyor! İşte "futbolu bırakır" denilen Dele Alli'nin yeni adresi

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve bonservisini elinde bulunduran Dele Alli'ye, sürpriz bir talip çıktı. Geçen sezon Everton'da forma şansı bulamayan ve 1 sezonu futbol oynamadan geçiren 28 yaşındaki futbolcuya İspanya yolu göründü.

BETİS TALİP OLDU

İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre; Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Dele Alli için Real Betis devreye girdi. Isco'nun sakatlığının nüksetmesi nedeniyle yeniden ameliyat olmak zordunda kalması, Rodri Sanchez ise Katar'ın Al Arabi takımıyla anlaşması ndeniyle orta sahasında boşluk oluşan LaLiga ekibi, İngiliz yıldızı gündemine aldı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Betis için hem forvet arkasında hem de kanatta ideal bir seçenek olarak görülen Alli'nin transferine teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de onay verdiği belirtildi. Haberde, İspanyol takımının 28 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

1.5 YILI AŞKIN SÜREDİR TOPA DEĞMEDİ

Geçen sezon Everton'da hiç maça çıkmayan Dele Alli, son karşılaşmasını 2022-2023 sezonunda kiralık geldiği Beşiktaş'ta oynadı. İngiliz orta saha, son olarak söz konusu sezonun 14. haftasında (26 Şubat 2023) oynanan Antalyaspor müsabakasının 46. dakikasında oyuna dahil olmuştu. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, o günden beri resmi maça çıkmadı.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

2022-2023 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Dele Alli, siyah-beyazlı formayı 15 maçta giydi ve 2 kez gol sevinci yaşadı. Daha sonra bonservisinin bulunduğu İngiltere Premier Lig ekibine geri dönen Alli, 2023-2024 sezonunda ise hiç forma şansı bulamadı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonla birlikte İngiliz ekibiyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline aldı.