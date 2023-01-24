1,5 yıldır maaş alamıyordu! Gaziantep FK'da Erol Bulut'la yollar ayrılıyor

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan Kırmızı-Siyahlılar'da radikal bir karar alındı. Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen deneyimli çalıştırıcının takımdan ayrılması beklenirken Erol Bulut'un yerine de İlhan Palut'un yada Sergen Yalçın'ın gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'da sürpriz bir gelişme yaşandı Geçtiğimiz hafta Başkan Cevdet Akınal ve yönetimi görevi bıraktıklarını açıklamış ve Kırmızı-Siyahlı camianın önünü açmak istediklerini söylemişti.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA KONUŞMUŞTU

Süper Lig'de oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, "Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim" demişti.

YENİ ADAYLAR HAZIR

Antep temsilcisinde teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Kırmızı-Siyahlılarda 2021 yılından bu yana görev yapan Bulut'un yerine düşünülen ise 3 isim var. Yeni Başkanın birkaç gün içerisinde görevi devralmasıyla birlikte Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Levent Şahin'le görüşmesi bekleniyor.