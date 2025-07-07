Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü

Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü
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Fenerbahçe; şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu açıkladı.

2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama yapan 19 askerimiz metan gazından zehirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu.

NİHAT MANGURA'NIN ABİSİ ŞEHİT OLDU

Fenerbahçe Kulübü; şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu açıkladı.

Kulübün resmi haber sitesinden yapılan açıklamada, ''Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12'ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün çalışanlarından, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın da aralarında bulunduğu şehitlerimize Allah'tan rahmet; Ülkemize, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Çalışma arkadaşımız Nihat Mangura'nın acısını paylaşıyoruz.

Kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın cenazesi, 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Manisa Yeni Camii'nden kaldırılarak Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne defnedilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.Com / Cemre Yıldız - Spor
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