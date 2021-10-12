Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. En fazla değer artışını Fenerbahçeli futbolcular yaşarken ligin en değerli takımı olan Beşiktaş, unvanını sarı-lacivertlilere kaptırdı. Buna göre Fenerbahçe 126.85 milyon euroluk değeriyle 1. sıraya, Beşiktaş ise 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 109.70 milyon euroluk değeriyle 3. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de futbolcular değerlerine değer kattı. Transfermarkt'ın son verilerine göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ı geride bırakarak ligin en değerli takımı oldu.
GALATASARAY, 3. SIRADA KENDİNE YER BULDU
Fenerbahçe, 126.85 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en değerli kulübü olurken Beşiktaş, 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. 3 büyükler içinde en düşük piyasa değerine sahip olan Galatasaray ise 109.70 milyon euroyla 3. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig kulüplerinin değerlerine göre sıralaması şöyle:
- Fenerbahçe: 126.85 milyon euro
- Beşiktaş: 126.75 milyon euro
- Galatasaray: 109.70 milyon euro
- Trabzonspor : 92.38 milyon euro
- Başakşehir: 43.45 milyon euro
- Alanyaspor: 42.40 milyon euro
- Karagümrük: 36.18 milyon euro
- Gaziantep FK: 33.63 milyon euro
- Adana Demirspor: 33.58 milyon euro
- Antalyaspor: 29.85 milyon euro
- Göztepe: 29 milyon euro
- Kayserispor: 28.85 milyon euro
- Yeni Malatyaspor: 28.58 milyon euro
- Konyaspor: 28.20 milyon euro
- Sivasspor: 27.53 milyon euro
- Hatayspor: 27.10 milyon euro
- Giresunspor: 23.55 milyon euro
- Kasımpaşa: 23 milyon euro
- Çaykur Rizespor: 19.88 milyon euro
- Altay: 16.20 milyon euro
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