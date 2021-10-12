Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de futbolcular değerlerine değer kattı. Transfermarkt'ın son verilerine göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ı geride bırakarak ligin en değerli takımı oldu.

GALATASARAY, 3. SIRADA KENDİNE YER BULDU

Fenerbahçe, 126.85 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en değerli kulübü olurken Beşiktaş, 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. 3 büyükler içinde en düşük piyasa değerine sahip olan Galatasaray ise 109.70 milyon euroyla 3. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig kulüplerinin değerlerine göre sıralaması şöyle:

Fenerbahçe: 126.85 milyon euro

126.85 milyon euro Beşiktaş: 126.75 milyon euro

126.75 milyon euro Galatasaray: 109.70 milyon euro

109.70 milyon euro Trabzonspor : 92.38 milyon euro

92.38 milyon euro Başakşehir: 43.45 milyon euro

43.45 milyon euro Alanyaspor: 42.40 milyon euro

42.40 milyon euro Karagümrük: 36.18 milyon euro

36.18 milyon euro Gaziantep FK: 33.63 milyon euro

33.63 milyon euro Adana Demirspor: 33.58 milyon euro

33.58 milyon euro Antalyaspor: 29.85 milyon euro

29.85 milyon euro Göztepe: 29 milyon euro

29 milyon euro Kayserispor: 28.85 milyon euro

28.85 milyon euro Yeni Malatyaspor: 28.58 milyon euro

28.58 milyon euro Konyaspor: 28.20 milyon euro

28.20 milyon euro Sivasspor: 27.53 milyon euro

27.53 milyon euro Hatayspor: 27.10 milyon euro

27.10 milyon euro Giresunspor: 23.55 milyon euro

23.55 milyon euro Kasımpaşa: 23 milyon euro

23 milyon euro Çaykur Rizespor: 19.88 milyon euro

19.88 milyon euro Altay: 16.20 milyon euro

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