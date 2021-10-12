Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü

Haberler.com - Haberler | Spor
Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. En fazla değer artışını Fenerbahçeli futbolcular yaşarken ligin en değerli takımı olan Beşiktaş, unvanını sarı-lacivertlilere kaptırdı. Buna göre Fenerbahçe 126.85 milyon euroluk değeriyle 1. sıraya, Beşiktaş ise 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 109.70 milyon euroluk değeriyle 3. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de futbolcular değerlerine değer kattı. Transfermarkt'ın son verilerine göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ı geride bırakarak ligin en değerli takımı oldu.

GALATASARAY, 3. SIRADA KENDİNE YER BULDU

Fenerbahçe, 126.85 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en değerli kulübü olurken Beşiktaş, 126.75 milyon euroyla 2. sıraya yerleşti. 3 büyükler içinde en düşük piyasa değerine sahip olan Galatasaray ise 109.70 milyon euroyla 3. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig kulüplerinin değerlerine göre sıralaması şöyle:

  • Fenerbahçe: 126.85 milyon euro
  • Beşiktaş: 126.75 milyon euro
  • Galatasaray: 109.70 milyon euro
  • Trabzonspor : 92.38 milyon euro
  • Başakşehir: 43.45 milyon euro
  • Alanyaspor: 42.40 milyon euro
  • Karagümrük: 36.18 milyon euro
  • Gaziantep FK: 33.63 milyon euro
  • Adana Demirspor: 33.58 milyon euro
  • Antalyaspor: 29.85 milyon euro
  • Göztepe: 29 milyon euro
  • Kayserispor: 28.85 milyon euro
  • Yeni Malatyaspor: 28.58 milyon euro
  • Konyaspor: 28.20 milyon euro
  • Sivasspor: 27.53 milyon euro
  • Hatayspor: 27.10 milyon euro
  • Giresunspor: 23.55 milyon euro
  • Kasımpaşa: 23 milyon euro
  • Çaykur Rizespor: 19.88 milyon euro
  • Altay: 16.20 milyon euro

Haberler.com - Spor Haberleri
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var

 Ahmet Çakar'dan ortalığı yıkan iddia! Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı

Ahmet Çakar'dan ortalığı yıkan iddia! Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ziya Selçuk Mustafa Destici Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Tarkan Seren Serengil
Spor Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hasan Doğan Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Adnan Menderes Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:25:21. #1.11#