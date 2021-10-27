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Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Sarıyer sahasında karşılaştığı Edirnespor'u 2-0 mağlup etti ve tur atladı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Sarıyer sahasında karşılaştığı Edirnespor'u 2-0 mağlup etti ve tur atladı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Caner Eroğlu xx, Ferhat Çalar xx

Sarıyer: Mehmet Doğan xx, Oğuzhan Açıl xx, Orhan Aktaş xx, Nuri Terliksiz xx, Burak Albayrak xx, Bahri Can Avcı xx (Berkan Keskin dk. 52 x), Mehmet Bektaş xx (Mustafa Akın dk. 79 ?), Mertcan Açıkgöz xx (Ahmed Gürbüz dk. 79 ?), Adem Koçak xx, Bertul Kocabaş xx (Emirhan Koca dk. 70 x), İbrahim Halil Öner xx

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Yedekler: Ümitcan Yıldız, Hüsnü Başkurt, Talha Yazgan, Emirhan Ebrar Akdemir, Barış Memiş, Melihcan Demirci

Edirnespor: Ahmet Günay x, Kaan Dorak x, İsmail Karakaş x, Atakan Serin x (Uğur Erk x 65 x), Semih Ceylan x (Gencay Erten dk. 65 x) Engin Nebioğlu x, Güney Gençel x, Barış Dillioğlu x, Cihad Ateş x, Önder Akdağ x (Fırat Sezer dk. 76 x) Mehmet Mert Özkaptan x

Yedekler: Evren Üstündağ, Furkan Sakı, Gökay Eser, Alim Can Menteşe

Teknik Direktör: Cahit Erçevik

Goller: Bahri Can Avcı (dk. 26 ve 49) (Sarıyer)

Sarı kart: Barış Dillioğlu (Edirnespor) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 Edirnespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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