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Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 İnegölspor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankaraspor, sahasında İnegölspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankaraspor, sahasında İnegölspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takım Ankaraspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses xx, Kürşat Han Akın xx, Barış Sun xx,

Ankaraspor: Atakan Akyol xx, Recep Yemişçi xx (Mehmet Yiğit dk. 46 x), Gökhan Kurumuş xx, Erdal Öztürk xx, Oğuzhan Efe Yılmaz xx, Barış Zeren xx, Furgan Polat xx (Fahrettin Berk Yılmaz dk. 59), Semih Üstün xx (Mert Sinan Pekesen dk. 46 x), Erdem Çetinkaya xx (Kadir Yazıcı dk. 82 ?), Eren Keleş xx (Ramazan Eren Demir dk. 64 x), Şahin Fıstıkçı xx

Yedekler: Ömer Kahveci

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

İnegölspor: Sercan Çobanoğlu xx, Yunus Emre Duyan xx (Bahadır Taşdelen dk. 76 x), Furkan Mızrak xx, İbrahim Sürgülü xx, Samet Can Türk xx, Erdem Koçal xx, Furkan Özyapı xx (Selim Can Temel dk. 64 x), Emir Özsoy xx (Mustafa Kayabaşı dk. 64 x), Aykut Uluç xx, Enes Ata xx (Hakkı İsmet Şimşek dk. 64), Gülhan Üreyen xx (Ömer Faruk Ermeç dk. 71 x)

Yedekler: Gökhan Siverek, Serkan Sözmen, Ali Kılıç, Bünyamin Yavaşoğlu, Hamza Türkmen

Teknik Direktör: Şaban Yıldırım

Goller: Ramazan Eren Demir (dk. 66), Şahin Fıstıkçı (dk. 74) (Ankaraspor)

Sarı kart: Recep Yemişçi (Ankaraspor) - ANKARA

Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 İnegölspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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