Spor Yorumcusu Alp Pehlivan kimdir? Alp Pehlivan kaç yaşında ve nereli?

Spor yorumcusu Alp Pehlivan, sık sık yaptığı yorumlarla gündeme gelmektedir. Sosyal medyanın gündeminde olan Alp Pehlivan merak edilmektedir. Peki, Spor Yorumcusu Alp Pehlivan kimdir? Ahmet Alp Pehlivan kaç yaşında ve nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)ye kayıtlı Alp Pehlivan spor yorumcusu ve eski kalecidir. Sosyal medyanın gündeminde yer alan Alp Pehlivan hayatı ve biyografisine yazımızdan ulaşabilirsiniz!

ALP PEHLİVAN KİMDİR?

Alp Pehlivan eski kaleci ve şimdilerde spor yorumcusudur. Spordaki alanı futboldur. Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Alp Pehlivan, 7 Haziran 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 66 yaşındadır. Uzun süreler kalecilik yaptıktan sonra spor yorumculuğuna yönelen Alp Pehlivan, ekranlarda spor ve özellikle de futbol yorumları yapmaya başlamıştır. Düzgün ve akılcı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Alp Pehlivan, TRT Spor'da ve çeşitli televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapmaktadır.

Alp Pehlivan şu takımlarda kalecilik yapmıştır: