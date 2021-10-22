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Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967'nin

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967'nin

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapımına başlanan ve 20 bin seyirci kapasitesi bulunan, bünyesinde spor lisesi ile pansiyon barındıran Yeni Ordu Stadı, kapılarını taraftarlara açıyor.

ORDU (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapımına başlanan ve 20 bin seyirci kapasitesi bulunan, bünyesinde spor lisesi ile pansiyon barındıran Yeni Ordu Stadı, kapılarını taraftarlara açıyor.

Uzun bir süredir müteahhit firmadan kaynaklanan problemler sebebiyle açılışı sürekli geciktirilen Yeni Ordu Stadı'nda yapılan incelemelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç oynanması iznini verdi. Stat, 23 Ekim 2021 Cumartesi akşamı saat 19.00'da Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanacak TFF 3. Lig maçıyla kapılarını açıyor.

Öte yandan TFF, Yeni Ordu Stadını, sezon sonuna kadar Orduspor 1967 kulübü kullanacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 'Fisktür gereği, 23.10.2021 Cumartesi günü saat 19.00'da Ordu 19 Eylül Stadı'nda oynanacak olan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor TFF 3. Lig 3. Grup müsabakası da dahil olmak üzere Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Spor Kulübü'nün sezon sonuna kadar oynayacağı tüm iç saha müsabakaları Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi. - ORDU

Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967'nin

Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967'nin

Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967'nin

Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967'nin

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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