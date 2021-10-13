Yeni Malatyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler
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Yeni Malatyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Malatyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Yeni Malatyaspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni Malatyaspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçından 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmek istiyor. Milli ara öncesinde evinde Hatayspor'a 2-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, Teknik Direktör İrfan Buz ile üst üste gelen mağlubiyetler sonrası ayırmıştı. İrfan Buz'un ardından teknik direktörlük görevine getirilen Rumen hoca Marius Sumudica ile geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapan Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sumudica ile ilk resmi müsabakasına çıkacak olan sarı-siyahlılar, uzunca aradan sonra galip gelerek 3 puanla ayrılmayı istiyor.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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