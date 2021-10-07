Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Malatya ekibinin Nurettin Soykan Tesislerinde, antrenör Hakan Çalışkan idaresinde antrenman yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'umuz, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına kulüp antrenörümüz Hakan Çalışkan yönetiminde başladı." denildi.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri