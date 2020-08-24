Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu BeIN Sports'ta iki yıldır görev yapan Spor Yazarı Mehmet Demirkol, ayrılık kararı aldı. Görevini bıraktığını sosyal medyadan duyuran Demirol, İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Digitürk platformunda yer alan beIN Sports'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Spor yazarı Mehmet Demirkol, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Demirkol, "İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"beIN MANŞET" PROGRAMINDA SEYİRCİYLE BULUŞUYORDU

beIN Sports'ta birçok programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Murat Caner'le birlikte "beIN Manşet" programında seyirci karşısına çıkıyordu.

İşte Mehmet Demirkol'un ayrılık açıklaması;