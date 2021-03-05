Spor yazarı Ercan Güven'den çarpıcı öneri: Fenerbahçe'de birileri Erol Bulut'un işine karışmalı
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Spor yazarı Ercan Güven'den çarpıcı öneri: Fenerbahçe'de birileri Erol Bulut'un işine karışmalı

05.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:49

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 28. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, tecrübeli spor yazarı Ercan Güven sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir öneri ortaya attı. Güven, Erol Bulut'un işine karışılması gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası birçok tartışma konusu ortaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut'un kararları, hakemin düdükleri ve penaltı pozisyonuyla ilgili konular tartışılırken Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven, dikkat çeken bir öneri ortaya attı.

Ercan Güven, sarı-lacivertlilerin iç sahadaki kötü performansı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un işine birilerinin karışması gerektiğini söyledi.

İşte Ercan Güven'in yazısının önemli bölümleri;

Meçhul, bilinmeyen bir Antalyaspor yoktu ki Kadıköy'de. İronik bir şekilde hızlı ve önde oynama üstadı Ersun Yanal tarafından "savunmanın zirvesine tırmandırılan" bir takım vardı. Topu rakibe bırakıp 6'lı savunma yapıyor, fırsat bulunca hızlı Amilton ve Gökdeniz ile kontratağa kalkıyordu; bundan önce yenilmediği 11 maçtaki gibi.

"TRABZONSPOR MORALİ HİKAYE"

Burada Erol Bulut takımının rakip savunmayı nasıl açacağı önemliydi. Ya da açamayacağı! Her takıma aynı şeyi oynayıp ilk yarıyı ziyan ettikten sonra takımı sahada yenilemenin alemi var mı? Trabzonspor morali falan hikaye... İlk yarıyı ziyan etti Fenerbahçe. Ne Osayi'i Antalya savunması arasına sokabildi, ne Novak - Gökhan beklerini öne çıkarabildi. Ne de Mesut servis yapabildi. Servis yapacak Fenerbahçeli yoktu ki rakip ceza sahasında. Defans arkasına koşular da yoktu, çabuk yön değiştirme de...

"KADIKÖY'ÜN UĞURUNDAN DEĞİL HERHALDE"

65'de Mesut sakatlanınca İrfan Can ilk kez sahaya çıktı ve farkı hissedildi. Novak'ın yerine ise Cisse girdi. Ardından Ferdi ve Thiam'ı oyuna soktu ve Osayi ile Samatta'yı çıkardı Erol Bulut. Yine oyun değil adam değişimi… Ya tutarsa meselesi! Ve maça girdiğinden beri takımın en istekli en hareketlisi Valancia tamamen kişisel çabasıyla, çalımlarıyla skoru 1-1 yaptı. Thiam'ın direkten dönen kafası ve oyuna sonradan giren Doğukan ve Podolski'nin kaçırdığı yüzde yüzlük gol şansı sonraydı. Pelkas'ın ceza sahasında düşürülmesine hakemin verdiği penaltı VAR'dan dönünce Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği hafta zirvedekilerle puanını eşitleme fırsatını kaçırdı. Hem de Kadıköy'de. Neden? Kadıköy'ün "uğurundan" değil her halde! Fenerbahçe oturup düşünmeli hata nerede veya kimde diye! Ve tekrar ediyorum; Erol Bulut'un işine karışmalı birileri.

Spor yazarı Ercan Güven'den çarpıcı öneri: Fenerbahçe'de birileri Erol Bulut'un işine karışmalı
Haber Yorumları (1)
ALİ: bence zaman verilmeli daha çok genç teknik direktör çok erken siliyoruz 1, 2 yıl sabredilmeli
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