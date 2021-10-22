Volkan Demirel'den Vitor Pereira'nın sözlerine tepki: Fenerbahçe neredeyse, o kupaya taliptir

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp'le 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma yolunda büyük yara aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz" dedi.

"AVRUPA'DA DAHA HEYECANLI BİR FENERBAHÇE VAR"

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı beIN Sports ekranlarında Vitor Pereira'nın sözlerine tepki gösterirken "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya taliptir" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oyununu beğendiğini de söyleyen Demirel, "Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Dün net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle, Frankfurt maçı da öyle. Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da Fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar" yorumunu yaptı.

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