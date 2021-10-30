Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zafer Göder - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaBolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Irmak Gökçen, (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Candreon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)Sarıyer Belediyespor: Gülce Güçtekin,...

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Irmak Gökçen, (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Candreon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun )

Sarıyer Belediyespor: Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Lila Şengün, Ada Germen, Sezen Keşkekoğlu, Crncevic, (Merve Tanıl, Hande Şimşek, Pelin Eroktay, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-on, Tuna Aybüke Çetinay)

Setler: 25-18, 25-13, 25-15

Süre: 80 dakika (28, 28, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta maçında Bolu Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Zafer Göder - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title