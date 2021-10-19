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Kuzeyboru - PTT: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Spor
Kuzeyboru - PTT: 2-3

SALON: AksarayHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halid CeritKUZEYBORU: Matea Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel)SETLER: 23-25,...

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halid Cerit

KUZEYBORU: Matea Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)

Ptt : Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel)

SETLER: 23-25, 20-25, 25-21, 25-18, 12-15

SÜRE: 143 dakika (30, 32, 32, 28, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Kuzeyboru sahasında PTT'ye 3-2 mağlup oldu.


- Aksaray
Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Kuzeyboru - PTT: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor Haberleri
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