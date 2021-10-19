Kuzeyboru - PTT: 2-3
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Spor
SALON: AksarayHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halid CeritKUZEYBORU: Matea Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel)SETLER: 23-25,...
SALON: AksarayHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halid CeritKUZEYBORU: Matea Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız) Ptt : Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel)SETLER: 23-25, 20-25, 25-21, 25-18, 12-15SÜRE: 143 dakika (30, 32, 32, 28, 21)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Kuzeyboru sahasında PTT'ye 3-2 mağlup oldu.- Aksaray