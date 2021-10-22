Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde beşinci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde beşinci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 VakıfBank-Bolu Belediyespor (VakıfBank)
14.00 PTT-Yeşilyurt (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyesi-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
15.30 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet ( Burhan Felek Vestel)
16.30 Mert Grup Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Şırnak)
24 Ekim Pazar:
14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (Başkent)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Bingöl Solhanspor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyepor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
15.00 Arkasspor-Altekma (İzmir Atatürk)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Ziraat Bankkart (Mardin Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)