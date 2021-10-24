Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Spor
Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Erdal Akıncı, Aylin TurnaoğluYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat,...
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Murat Tokgöz, Comejo)
Setler: 18-25, 25-23, 17-25, 22-25
Süre: 133 dakika (25, 36, 30, 42)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.
AA / Halil İbrahim Sincar - Spor Haberleri