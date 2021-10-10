Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: Yavuz Akdemir, Sema KayıkçıTokat Belediye Plevne: Fatih Cihan, Hacı Şahin, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alısson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmetcan Büyükgöz, Eren Kanlı)Sorgun Belediyespor: Roman,...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Tokat Belediye Plevne: Fatih Cihan, Hacı Şahin, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alısson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmetcan Büyükgöz, Eren Kanlı)

Sorgun Belediyespor : Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluıan, Wıeczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)

Setler: 18-25, 22-25, 25-13, 25-21, 12-15

Süre: 137 dakika (29, 31, 23, 34,20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Sorgun Belediyespor deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Fatma Şahin Ziya Selçuk
Magazin Burak Sergen Pınar Deniz Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Fatma Şahin Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 18:19:07. #1.13#