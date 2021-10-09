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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: KarşıyakaHakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin OkumuşBingöl Solhanspor: Kadir Cin, Burak Hazırol, Murat Karakaya, Berkant Hızarcı, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ilınykh, Queıroz França, Miskevich, Dautfendic, Azizcan AtaoğlanYeni Kızıltepespor: Caner...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Salon: Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Bingöl Solhanspor: Kadir Cin, Burak Hazırol, Murat Karakaya, Berkant Hızarcı, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ilınykh, Queıroz França, Miskevich, Dautfendic, Azizcan Ataoğlan

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Abrahan Alfonso, Ceng Cevheroğlu, Kadir Gürkan Uz, Onur Kurt

Setler: 23-25, 23-25, 19-25

Süre: 104 dakika (34, 37, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk maçında Yeni Kızıltepespor deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri
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