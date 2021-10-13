Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
İskenderunspor'da Ümit Karan'dan sonra göreve geçen deneyimli teknik adam Jan Olde Riekerink, 1-0'lık Bayrampaşa galibiyeti sonrası soyunma odasında misket oynadı. Hollandalı hoca, futbolcularıyla keyifli anlar yaşadı. Riekerink'in yaşlanmış hali de dikkat çekti.
Galatasaray'da altyapı sorumlusuyken teknik adamlığa getirilen ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Jan Olde Riekerink, TFF 3. Lig takımı İskenderunspor'un hocası oldu. Riekerink, bu görevi eski Galatasaraylı Ümit Karan'dan devraldı.
MİSKETLİ KUTLAMA
Bayrampaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden İskenderunspor'un soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Bir hayli yaşlanmış gözüken Riekerink, futbolcularıyla misket oynadı. Bu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.
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