Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı

Galatasaray'da altyapı sorumlusuyken teknik adamlığa getirilen ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Jan Olde Riekerink, TFF 3. Lig takımı İskenderunspor'un hocası oldu. Riekerink, bu görevi eski Galatasaraylı Ümit Karan'dan devraldı.

MİSKETLİ KUTLAMA

Bayrampaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden İskenderunspor'un soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Bir hayli yaşlanmış gözüken Riekerink, futbolcularıyla misket oynadı. Bu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

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