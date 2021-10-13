Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı - Haberler Spor
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Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İskenderunspor'da Ümit Karan'dan sonra göreve geçen deneyimli teknik adam Jan Olde Riekerink, 1-0'lık Bayrampaşa galibiyeti sonrası soyunma odasında misket oynadı. Hollandalı hoca, futbolcularıyla keyifli anlar yaşadı. Riekerink'in yaşlanmış hali de dikkat çekti.

Galatasaray'da altyapı sorumlusuyken teknik adamlığa getirilen ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Jan Olde Riekerink, TFF 3. Lig takımı İskenderunspor'un hocası oldu. Riekerink, bu görevi eski Galatasaraylı Ümit Karan'dan devraldı.

Ümit Karan'dan görevi devralan G.Saray'ın eski hocası Riekerink'ten misketli kutlama! Bir hayli yaşlanmış

MİSKETLİ KUTLAMA

Bayrampaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden İskenderunspor'un soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Bir hayli yaşlanmış gözüken Riekerink, futbolcularıyla misket oynadı. Bu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı - Haberler Spor
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