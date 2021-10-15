Uluslar Ligi finaline damga vuran gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
Uluslar Ligi finalinde Fransa'nın İspanya karşısında Mbappe'nin ayağından bulduğu galibiyet golü büyük tartışma yaratmıştı. Uzun süre tartışılan pozisyon, VAR incelemesi sonrası topun İspanyol futbolcudan Fransız yıldıza gelmesi sebebiyle ofsayt olarak değerlendirilmemişti. UEFA bu pozisyon sonrası ofsayt kuralında değişikliğe gitmek için harekete geçti. UEFA hakem direktörü Roberto Rosetti, kuralın tam olarak doğru olmadığını ve değişebileceğini ifade etti.
UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı geriye düştüğü maçta 2-1 yenmesini bildi. Karşılaşmada Mbappe'nin galibiyeti getiren golü ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
VAR, GOLÜ VERDİ
Sabah'ın İspanyol basını AS'tan aktardığı habere göre; Karşılaşmanın son bölümünde çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. İspanya savunmasının arkasına sarkan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderirken uzun süre ofsayt itirazları yapıldı. VAR'da incelenen pozisyonda topun İspanyol futbolcudan geldiği için ofsayt olmadığı ifade edildi. Bu pozisyon sonrası UEFA, ofsayt kuralında değişiklik yapmak için harekete geçme kararı aldı.
FIFA VE IFAB'LA TEMASA GEÇİLDİ
UEFA hakem direktörü Roberto Rosetti, Anthony Taylor'ın kurallar gereği doğru karar verdiğini ancak kuralın tam olarak doğru olmadığını ve değişebileceğini ifade etti. Rosetti, FIFA ve IFAB ile temas halinde olduğunu ve kuralda değişiklik yapmak için çalışacaklarını söyledi.