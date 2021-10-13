UFO gördüğünü iddia eden Gareth Bale'den bir uzaylı çıkışı daha! Takım arkadaşını bıktırdı - Haberler Spor
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UFO gördüğünü iddia eden Gareth Bale'den bir uzaylı çıkışı daha! Takım arkadaşını bıktırdı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
UFO gördüğünü iddia eden Gareth Bale'den bir uzaylı çıkışı daha! Takım arkadaşını bıktırdı

Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, düşen performansı gibi saha dışında, özellikle de uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Bale son olarak, "İnsanlar biraz araştırma yapmalı. Uzaylılar her yerde. Bu konuyla çok ilgiliyim. Harry Kane'i uzaylıların var olduğuna bir türlü ikna edemedim" dedi. Kane, daha önce UFO gördüğünü iddia etmişti.

Galli yıldız Gareth Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bale daha sonrasında yine iddiasını sürdürmüş, "Uzaylılar gerçekten var" açıklaması yapmıştı.

UFO gördüğünü iddia eden Gareth Bale'den yeni uzaylı çıkışı! Takım arkadaşını bıktırdı

KANE'İ İKNA EDEMEDİ

Gareth Bale, geçen sezon kiralık oynadığı Tottenham'daki arkadaşı Harry Kane'i de adeta ablukaya aldı. Kane, "Uzaylıların kanıtları her yerde. İnsanların sadece araştırma yapması gerekiyor. Ben bu konuya çok ilgiliyim. Harry Kane'i uzaylıların var olduğuna ikna edemedim. Ancak Joe Rodon'u ikna ettim" diye konuştu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: UFO gördüğünü iddia eden Gareth Bale'den bir uzaylı çıkışı daha! Takım arkadaşını bıktırdı - Haberler Spor
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