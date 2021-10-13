UFO gördüğünü iddia eden Gareth Bale'den bir uzaylı çıkışı daha! Takım arkadaşını bıktırdı

Galli yıldız Gareth Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bale daha sonrasında yine iddiasını sürdürmüş, "Uzaylılar gerçekten var" açıklaması yapmıştı.

KANE'İ İKNA EDEMEDİ

Gareth Bale, geçen sezon kiralık oynadığı Tottenham'daki arkadaşı Harry Kane'i de adeta ablukaya aldı. Kane, "Uzaylıların kanıtları her yerde. İnsanların sadece araştırma yapması gerekiyor. Ben bu konuya çok ilgiliyim. Harry Kane'i uzaylıların var olduğuna ikna edemedim. Ancak Joe Rodon'u ikna ettim" diye konuştu.

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