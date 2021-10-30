Türkiye Oryantiring Federasyonu başkanlığına Tekin Çolakoğlu seçildi

Türkiye Oryantiring Federasyonu başkanlığına geçerli 157 oyun 81'ini alan Tekin Çolakoğlu seçildi.

5. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda başkanlık için Atilla Güler ile Tekin Çolakoğlu aday oldu.

Genel kurulda kullanılan 158 oyun 1'ü geçersiz sayıldı, bu oyların 81'ini alan Tekin Çolakoğlu yeni başkan seçildi. Mevcut başkan Hacer Akyüz'ün aday olmadığı kurulda, diğer aday Atilla Güler ise 76 oyda kaldı.

Başkanlığa seçilen Tekin Çolakoğlu, yaptığı konuşmada, amaçların sadece Türk sporuna hizmet olacağını belirterek, "Şimdi çalışma zamanı. Kulüplerin yarışlara katılımını teşvik edeceğiz, altyapıyı destekleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tekin Çolakoğlu'nun başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Gül Baltacı, Umut Davut Başoğlu, Serhat Özeren, Mert Özgün, Mustafa Yaşar Şahin, Salih Erdoğan, Serkan Damar, Gökay Dağlı, İlker Burgaç, Ahmet Eser, Zekeriya Gül, Serkan Demirel, Abdullah Tekbaş ve Nihat Kayaoğlu'ndan oluştu.

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