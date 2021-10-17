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Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar

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Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililer büyük bir sevinç yaşarken galibiyeti sahanın ortasında kolbastı oynayarak kutladı.

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3 golle devirerek namağlup zirveye yerleşti. Büyük bir heyecana sahne olan maç sonrası bordo-mavili futbolcular taraftarlarıyla galibiyeti doyasıya kutladı.

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR GALİBİYETİN TADINI ÇIKARDI

Fenerbahçe galibiyetinin ardından liderliğin keyfini çıkaran Trabzonsporlular saha ortasında kolbastı oynadı. Tribünlerde büyük bir sevinç yaşanırken futbolcular ve taraftarlar birlikte galibiyetin tadını çıkardı.

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 Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu

Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu
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