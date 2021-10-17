Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3 golle devirerek namağlup zirveye yerleşti. Büyük bir heyecana sahne olan maç sonrası bordo-mavili futbolcular taraftarlarıyla galibiyeti doyasıya kutladı.

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR GALİBİYETİN TADINI ÇIKARDI

Fenerbahçe galibiyetinin ardından liderliğin keyfini çıkaran Trabzonsporlular saha ortasında kolbastı oynadı. Tribünlerde büyük bir sevinç yaşanırken futbolcular ve taraftarlar birlikte galibiyetin tadını çıkardı.

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