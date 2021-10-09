Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı - Haberler Spor
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Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı. A takım oyuncularının kazandığı karşılaşmanın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.


Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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