Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı. A takım oyuncularının kazandığı karşılaşmanın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.