Taraftarlar isyan bayrağı çekti! Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı - Haberler Spor
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Taraftarlar isyan bayrağı çekti! Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı

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Fenerbahçe maçında Dorukhan, Koita, İsmail Köybaşı, Abdülkadir Parmak, Serkan Asan, yüksek ihtimalle de Hamsik forma giyemeyecek. Trabzonspor taraftarları sosyal medyada yapılan transferlere isyan etti. İsmail, Koita, Yunus Mallı ve Dorukhan'a onay veren Abdullah Avcı'ya ve scoutlara eleştiri yöneltildi. Yönetim de hedef alındı.

Bordo-Mavililer'de Fenerbahçe maçı öncesi sakatların durumu endişe yarattı. Sol bekte ve özellikle bu sezon forvet hattında sakatlıklardan kriz yaşayan Trabzonspor, kritik Fenerbahçe maçı öncesi yine kabus yaşıyor. Savunma ve orta sahada Abdullah Avcı'nın alternatifi az. Transferlerin verdiği katkıdan dolayı Avcı'ya, scoutlara ve yönetime eleştiri yöneltildi.

"90 DAKİKASI YOK"

Bir taraftarın "Koita 1.5, Dorukhan 1.5, Yunus Mallı 1.5, toplamda 4.5 milyon euro kazanan bu 3 oyuncunun 90 dakikası yok. Hoca bu oyuncuyu niye ister, yönetim nasıl para verir, scout nasıl onay verir?" paylaşımı, büyük etkileşim aldı.

Trabzonspor taraftarları isyan bayrağı çekti! Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı

Trabzonspor taraftarları isyan bayrağı çekti! Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı

Trabzonspor taraftarları isyan bayrağı çekti! Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı

Taraftarlar isyan bayrağı çekti! Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı
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