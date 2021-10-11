Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne olacak. Aralarında yalnızca 1 puan fark bulunan lider Fenerbahçe ile 2. Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin sahasında oynanacak maçın İddaa oranları da belli oldu.

TRABZONSPOR FAVORİ

İddaa, Trabzonspor'a 1.97 galibiyet oranı verirken, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 2.65 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.10 oldu. Zorlu mücadele 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

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