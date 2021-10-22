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Trabzonsporlu futbolcular Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın tedavisine başlandı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonsporlu futbolcular Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın tedavisine başlandı

Trabzonsporlu oyuncular Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın tedavilerine başlandığı bildirildi.

Trabzonsporlu oyuncular Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın tedavilerine başlandığı bildirildi.

Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verdi.

Çelik, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın da tedavisine başlandığını kaydetti.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
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