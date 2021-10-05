Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler dönüyor

Trabzonspor'da milli ara sonrası evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular takıma geri dönüyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor.

Karadeniz ekibinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma geri dönecek. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita'nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle tam kadro çıkmayı planlıyor.