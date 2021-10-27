Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmedeki madde can sıktı - Haberler Spor
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Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmedeki madde can sıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bu sezon fırtına gibi esen Yunan yıldız Bakasetas, İtalya, İspanya ve Fransız takımlarının takibinde. 9 lig maçında 7 gol ve 3 asistle oynayan Bakasetas'ın 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu iddia edildi. Bakasetas devre arasında yuvadan uçabilir.

Piyasa değeri 10 milyon euroya kadar yükselen Yunan yıldızı, Avrupa takımları yakından takip ediyor. Bakasetas'ın çıkış maddesinin 12 milyon euro olduğu iddia edildi. Şampiyonluk yoluna giren Bordo-Mavili takım, Bakasetas'ı elde tutmak istiyor ancak devre arasında her şey değişebilir.

Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmedeki madde can sıktı

HAYALLER DAHA BÜYÜK

Geçen sezon 3 milyon euroya alınan Bakasetas'ın bu sezon kalması, lig bitiminde 15-20 milyon euroya gideceği düşüncesi hakimdi. Ancak dev kulüpler için 12 milyon euroluk opsiyon maddesi adeta çerez parası gibi.

2024'TE BİTİYOR

28 yaşındaki on numaranın kontratı 2024'te sonlanıyor. Bakasetas, 1 milyon 250 bin euro kazanıyor. Trabzonspor, futbolcuyla sözleşme yenileyerek serbest kalma maddesini ortadan kaldırabilir.

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Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmedeki madde can sıktı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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