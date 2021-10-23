Trabzonspor: 0-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Kemal Yılmaz (xx), Esat Sancaktar (xx)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe, evinde lider Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada Gervinho kaydetti. Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Trabzonspor liderliğini korurken, Göztepe ise 8 puanda kaldı.

10'uncu dakikada rakip ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Lourency vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşma 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.