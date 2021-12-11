Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Ömer Ali'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Chadli'nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mahmut Tekdemir xx, Visca xx, Deniz Türüç xx, Berkay Özcan xx, Chadli xx, Okaka xx

Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Ponck, Lima, Aleksic, Tolga Ciğerci, Emre Karaal, Ahmed Kutucu, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Donk xx, Eren Elmalı xx, Varga xx, Tarkan Serbest xx, Travnik xx, Yusuf Erdoğan xx, Eysseric xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hajradinovic, Doğucan Haspolat, Jörgensen, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kart: Duarte (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

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