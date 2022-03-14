Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
(İHA)
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel