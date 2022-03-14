Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu - Haberler

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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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