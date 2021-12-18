Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Chadli, sol kanattan ceza alanına girmeden pasını yayın solundaki Hasan Ali'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda Marcao'dan sıyrılan Okaka, topu havalandırıp röveşata vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında meşin yuvarlağı alan Morutan, pasını bekletmeden içeride penaltı noktasının gerisindeki Diagne'ye verdi. Bu oyuncunun rakibini vücut çalımıyla ekarte edip yaptığı vuruş kaleci Muhammed'de kaldı.

41. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in yerden pasında penaltı noktasının hemen gerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Diagne'nin dönerek vuruşu yandan auta gitti

Stat: Nef

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Ögel xx, Candaş Elbil xx

Galatasaray: İsmail Çipe xx, DeAndre Yedlin xx, Marcao xx, Victor Nelsson xx, Van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Alexandru Cicaldau xx, Sofiane Feghouli xx, Olimpiu Morutan xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Sorumlu: Necati Ateş

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Berkay Özcan xx, Nacer Chadli xx, Stefano Okaka xx

Yedekler: Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Carlos Ponck, Emre Kaplan, Lucas Lima, Junior Caiçara, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Fredrik Gulbrandsen, Atabey Çiçek

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Gol: Okaka (dk. 20) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Yedlin (Galatasaray), Chadli (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

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