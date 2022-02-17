Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

AA, Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title