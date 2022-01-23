Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İH Konyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İH Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin ceza yayına yerden çıkardığı topa gelişine vuran Endri'nin pozisyonunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

3. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Pinares, kaleye aşırtma şut denedi ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

31. dakikada Konyasporlu Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye vurdu. Kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

43. dakikada ceza sahası yayı önünden serbest vuruş kullanan Altay'da, Pinares'in şutu kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Rayan, şut atmak istese de savunma engel oldu.

45+4. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Bytyqi'nin vuruşu savunmadan döndü. Sol direk önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Hassan'ın şutunu ise kaleci Lis kornere çeldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdukerim Bitigen xx, Candaş Elbil xx, Murat Ergin Gözütok xx

Altay: Lis xx, Tolga xx, Murat xx, Eric xx, Naderi xx, Ceyhun xx, Zeki xx, Pinares xx, Kappel xx, Rodriguez xx, Rayan xx

Yedekler: Cihan, Bamba, Cem, Paixao, Kazımcan, Tugay, Thiam, Eren, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mert Nobre

Konyaspor: Sehic xx, Barış xx, Adil x(Musa dk.29 x), Abdülkerim xx, Guilherme xx, Amir xx, Soner xx, Endri xx, Michalak xx, Bytyqi xx, Hassan xx

Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Oğulcan, Mpoku, Hüseyin, Ahmet, Mehmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Pinares, Ceyhun (Altay) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Altay, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title