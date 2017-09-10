Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0 yendi.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Şeref Taştan xx, Emin Barlas xx, Arif Dilmeç xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Ercan xx, Şevket xx, Hasan x (İlyas dk. 90+2 '), Berkan xx, Okan Eken xx, Onur xx, Semih x (Ali Kemal dk. 58 x), Oğuzhan xx, Mert xx, Okan Duran xx
Fatih Karagümrük: Veysel xx, Hüseyin Tokmak xx, Hüseyin Öztürk'(Koray dk. 4 x), Veli xx, Halil xx, Denis xx, Burak xx, Serkan xx, Taner x (Gökhan dk. 72 x), Gökcan xx, Güngör x (Ufuk dk. 61 x)
Gol: Okan Duran (dk. 66) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Okan Eken, Hüseyin, Şevket (Zonguldak Kömürspor), Taner, Koray, (Fatih Karagümrükspor) - ZONGULDAK