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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta açılış maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta açılış maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 yendi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu, yandan az farkla auta çıktı.

29. dakikada Kubilay'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şut az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Alaaddin'in kullandığı serbest vuruşta Hasan'ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Tomane, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

42. dakikada Alaaddin'in ortasını kesmeye çalışan Mandjack, topu kendi ağlarına yolladı. 2-0

53. dakikada Soner'in 6 pasa çıkarttığı topta Tomane, boş kaleye topu yollayamadı.

57. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Cihan'ın şutunu kaleci İsmet parmak ucuyla kornere çeldi.

69. dakikada Yasin'in ortasına iyi yükselen Tomane'nin kafa şutunu kaleci İsmet son anda çeldi.

74. dakikada Tomane'nin indirdiği topa sert vuran Hasan'ın şutu filelerle buluştu. 3-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın xx, Serdar Diyadin xx, Ogün Kamacı xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Alaaddin Okumuş xxx, Yunus Emre Çift xx, Sheldon Bateau xx, Soner Gönül xx, Osman Çelik xx, Hasan Kılıç xxx (Berk dk. 85 x), Cihan Kahraman xx (Tolcay dk. 62 x), Moryke Fofana xx (Melih Okutan dk. 77 x), Yasin Öztekin xx Tomane xxx (Ali dk. 77 x)

Yedekler: Aykut, Hüseyin, Vukan, Recep, Muhammet, Çinari,

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kocaelispor: İsmet x, Mehmet Yılmaz x Diogo x, Semih Karadeniz x, Musa Nizam x (Alpay dk. 72 x), Mehmet Taş x (Berkay dk. 46 x), Mandjeck x, İlyas Kubilay Yavuz x (Yiğitali dk. 61 x), Diop x, Pereira x (Samed Ali dk. 46 x), İbrahim Rasheed x (Denizalp dk. 72 x)

Yedekler: Korcan, Doğukan,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Tomane (dk. 37), Mandjeck (dk. 41 k.k.), Hasan (dk. 74) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Diogo (dk. 38) (Kocaelispor)

Sarı kart: Berk (Samsunspor)

(Erdi Demür/ İHA)

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Kocaelispor: 0

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samsunspor, Spor Toto, Spor, Güncel, Haber

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