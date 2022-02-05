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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

2 berabere kaldı.

2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Umut Bulut'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Dibba'nın sert şutu filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada Sekidika'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

59. dakikada Ahmed Ildız'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Umut'un Bulut'un kafa vuruşunu kaleci Adam Stackhowiak kornere çeldi.

66. dakikada Emre'nin ortasında ceza sahası içinde Kevin Mayi topu ağlara gönderdi. 2-1

73. dakikada Gökhan Süzen'in köşe atışında ceza sahası içinde Bekir Turç'ın kafa vuruşu filelere gitti. 2-2

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Suat Güz xx

Denizlispor : Adam Stackhowiak xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Özer Özdemir dk. 57 x), Leo Schwechlen xx, Bünyamin Balat xx (Kevin Mayi dk. 46 xx), Gökhan Süzen xx, Emre Sağlık xx (Tiago Lopes dk. 81 ?), İlhan Depe xx (Asım Hamzaçebi dk. 88 ?), Muhammet Özkal xx, Muhammed Gönülaçar xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Bekir Turaç Böke dk. 57 x), Brice Dja Djedje xx

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Eyüpspor : Emrullah Şalk xx, Popov xx, Yalçın Kılınç xx, Melontsa Teddy William Mezague xx, Pa Amat Dibba xx, Timur Temeltaş xx (Bekir Yılmaz dk. 90+1 ?), Bülent Uzun xx, Ahmed Ildız xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 81 ?), Jesse Sekidika xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 72 x), Stephane Badji xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mikail Okyar, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir,

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Kevin Mayi (dk. 66), Bekir Turaç Böke (dk. 73) (Denizlispor), Pa Amat Dibba (dk. 23), Umut Bulut (dk. 36) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Emre Sağlık, Bekir Turaç Böke (Denizlispor), Umut Bulut (Eyüpspor) - DENİZLİ

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Eyüpspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor

Denizlispor, Umut Bulut, Eyüpspor, Umut, Spor, Haber

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