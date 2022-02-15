Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Samet Asatekin, yaklaşık 35 metreden vurdu. Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk son anda topu kornere çeldi.

9. dakikada Tuzlaspor defansının hatasını iyi değerlendiren ve topu kapan Joao Pedro, yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı.

16. dakikada Burak Altıparmak yaptığı presle topu alır almaz, ceza sahasında bulunan Namiq Alasgarov'a çıkarttı. Kale önünde yer alan Namiq, top bir adım arkasında kalınca mutlak gol pozisyonundan yaralanamadı.

25. dakikada Ezeh, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahası dışından topu kaleye gönderdi. Defansın müdahelesiyle top kalenin yanından kornere gitti.

47. dakikada Ezeh, üst üste yaptığı çalımlar sonrası kaleyi gördü. Sert vuruşu az farkla auta gitti.

59. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Tuğbey Akgün, yere düşmesine rağmen topu kontrol etti ve kaleciyi çalımlayarak topu kaleye gönderdi. Ancak defans kale önünde topa müdahale ederek mutlak golü engelledi.

84. dakikada Yusuf Türk'ün ceza sahası içinden vurduğu şut kalenin üstünden auta gitti.

87. dakikada Ezeh, yaklaşık 40 metreden kaleci Erhan Erentürk'ün önde olduğunu görünce düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

90+1. dakikada kale önünde topla buluşan Yusuf Türk, topu kalenin solundan dışarıya attı.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Emre Kargın xxx, Emre Çelimli xxx, Hüseyin Aylak xxx

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Onur Atasayar xx (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 80 xx), Furkan Emre Ünver xx, Mert Yılmaz xx, Nicolas Zalazar xx, Burak Altıparmak xx, Enver Cenk Şahin xx (Yusuf Türk dk. 45+1 xx), Tuğbey Akgün xx (Thievy Bifouma dk. 60 x), İsmail Yüksek xx, Namiq Alasgarov xx (Vefa Temel dk. 80 ?), Joao Pedro xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Luka Capan, Uğur Kaan Yıldız, Ramazan Keskin, Reagy Ofosu, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xxxx, İsmail Konuk xxx, Ferhat Öztorun xxx, Posmac xxx, Rotman x, Jurgen Bardhi xxx, Diack xxx, Samet Asatekin xx, Sedat Şahintürk xx (Mustafa Emre Can dk. 70 xx), Ahmet Yazar xx (Safa Kınalı dk. 46 xx), Ezeh xxx

Yedekler: Philipp Angeler, Hurşit Görkem Demiryürek, Metincan Cici, Tayfun Aydoğan, Çekdar Orhan, Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı

Gol: Ezeh (dk. 87) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Rajko Rotman (dk. 26), Samet Asatekin (dk. 68) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Joao Pedro, Mert Yılmaz, Vefa Temel (Bursaspor), Jurgen Bardhi (Tuzlaspor) - BURSA