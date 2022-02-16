Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 Balıkesirspor: 1

ANKARA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Ankara Keçiörengücü mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahası sol tarafında buluşan Ogün Bayrak bekletmeden içeriye oynadı. Topla buluşan Hamza Gür yaptığı vuruşla ağları sarstı. 1-0

30. dakikada ceza sahası yayının önünde topu kazanan Ali Yavuz'un bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

35. dakikada orta sahanın ilk metrelerinde topla buluşan Hamza Gür, ceza sahası önüne kadar kat etti. Gür'ün vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

48. dakikada rakip ceza sahası önüne gönderilen uzun topla buluşan Hamza Gür, bekletmeden sol taraftaki Ali Yavuz'a oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

83. dakikada orta sahada topu kapan Kore takım arkadaşı Birol Parlak'a derinlemesine bir pas gönderdi. Topla ceza sahası içerisinde buluşan Birol boşta olan takım arkadaşı Ambrose'ye oynadı. Ambrose yaptığı vuruşla fileleri sarstı. 2-1

90+2. dakikada topla buluşan Olawoyin ceza sahası yakınlarına kadar kat ettikten sonra topu içeriye çevirdi. Birol müdahale ederken yaptığı ters vuruş sonucu topu kendi ağlarına gönderdi. 3-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Deniz Turgut xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ogün Bayrak xx, Ackah xx (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 90+2 ?), Adamu xx, Ali Yavuz Kol xx, (Aykut Çeviker dk. 81 x), Olawoyin xx, Uzodimma xx (İskandarli dk. 81 x), Hamza Gür xx (Manaj dk. 72 xx)

Yedekler: Boran Güngör, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Birol Parlak xx, Doğa İşleri xx, Kore xx, Nwankwo xx, Otoo xx (Ambrose dk. 46 xx), Anıl Taşdemir xx (Hüseyin Karabey dk. 46 xx), Bilalli xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46 xx), Kethevoma xx (Cumali Bişi dk. 69 xx)

Yedekler: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Alperen Erdinç, Bezjak, Muhammed Ali Doğan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Hamza Gür (dk. 8), Ali Yavuz Kol (dk. 48), Birol Parlak (dk. 90+2 k.k.) (Ankara Keçiörengücü), Ambrose (dk. 83) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Doğa İşleri, Sedat Dursun (Balıkesirspor) - ANKARA