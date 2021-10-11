Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu - Haberler Spor
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Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Torku Şekerspor takımından Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu.

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Torku Şekerspor takımından Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Torku Şekerspor ve Milli Takım antrenörü İsmail Uğurlu, "Bundan sonra başarılar gelmeye başlayacak" dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Torku Şekerspor takımından sporcu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu.

"Şampiyonluğumu Torku Şekerspor'a borçluyum"

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi temsil ederek Torku Şekerspor formasını terleten Ali İhsan Eğin, "Torku Şekerspor benim yuvam. Spor hayatıma Çumra'da başladım, daha sona Torku Şekerspor'a geldim ve bugün de Türk Bayrağımızı Balkanlar'da dalgalandırdım, mutluyum. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen Onursal Başkanımız Recep Konuk'a ve Torku Şekerspor'a teşekkür ediyorum" dedi.

Torku Şekerspor ve Milli Takım antrenörü İsmail Uğurlu da, "Torku Şekerspor olarak gençlerimizi sporun içinde tuttuk, biz bu gençlerimizi sporun içinde tutarken destek aldığımız kurumlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor Kulübü olarak gençlere yönelik bir çalışma yürüttük. Onursal Başkanımız Recep Konuk'un vizyonu doğrultusunda kendi evlatlarımızı, alt yapıdan alarak profesyonelliğe taşıyalım fikri ile yola çıktık. Aslında bu sürecin sonuna geldik, bundan sonra başarılar gelmeye başlayacak. Balkan Şampiyonasında da bunu gördük. Zorlu parkurların yer aldığı zirve finişinde kar yağışının olduğu yarışları geçerek Torku Şekerspor'dan sporcumuz Ali İhsan Eğin, finiş çizgisini ilk gecen isim olmayı başardı ve şampiyon oldu. Konyalı gençlerden oluşturduğunuz takımımız bu sene büyükler kategorisi yarışlarında boy gösterecekler ve aldıkları sonuçlarla da Türk bisikletinin geleceği için umut vadettiğini göstermiş oldular. İnşallah gelecek yıl, Torku Şekerspor olarak, bu gençlerimizi profesyonel statüye çıkarıp, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turumuzda yer aldıracağız. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda yeni başarılara imza atacağız. Bu çerçevede tekrar Onursal Başkanımız Recep Konuk'a şükranlarımızı iletiyorum, bütün sporcularımızı da gayretlerinden, ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi. - KONYA

Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu

Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu

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Haber: Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu - Haberler Spor
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