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TİY'de Kılıç dönemi başladı

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TİY'de Kılıç dönemi başladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç ile sözleşme imzaladı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç ile sözleşme imzaladı.

Törende konuşan Kılıç, "Türk futbolunun önemli camialarından birisi Tarsus İdman Yurdu'nda olduğum için mutluyum. İnşallah bundan sonraki süreci hep beraber birlikte, herkesin desteğiyle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Uzun yıllar Süper Lig'de futbol oynadım. Ayrıca yine uzun süredir teknik adamlık yapıyorum. Tuzla, Hatay, Yeni Malatya, Kırşehir ve son olarak Şanlıurfa'da hocalık yaptım. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.

Tarsus İdmanyurdu Kulüp Başkanı Şahin Kırbıyık ise tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerek "Allah'ın izniyle bu yıl şampiyon olacağız. Yönetim olarak tüm arkadaşlarımızla birlik beraberlik içindeyiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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