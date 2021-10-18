TFF yetkilileri Yeni Ordu Stadı'nda incelemelerde bulundu

ORDU (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ordu'da yapımına 2017'de başlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı çalışmalarında sona gelindi.

Kaba inşaatı, çevre düzenlemesi ve aydınlatması tamamlanan, çimleri serilen ve koltukları takılan statta, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri incelemede bulundu.

Vali Tuncay Sonel'in de TFF yetkililerine eşlik ettiği inceleme, yaklaşık 2 saat sürdü.