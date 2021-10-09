TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Osmaniyespor FK, Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olarak evinde ilk yenilgisini aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Osmaniyespor FK, Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olarak evinde ilk yenilgisini aldı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx, Şükrü Mert xx

Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal xx, Sinan Altınel xx, Burak Kara xx ( Mehmet Fatih Ayık dk. 73 xx), Mehmet Sefa Etöz xx, Yavuz Koç xx, Ali Sinan Gayla xx (Muhammet Mustafa Gundak dk. 73 xx), Yağız Rüştü Aktaş xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 73 xx), Mehmet Tolunay Gül xx (Ali Mevran Ablak dk. 80 xx), Onur Kızıltaş xx, Gökhan Lale xx, Umut Koray Öz xx

Batman Petrolspor: Cihan Şentürk xx, Abdulsamet Kırım xx, Erdi Bakırcı xx, Okan Toprak xx, Ali Kemal Başaran xx (Berkant Şahin Kök dk. 85 ?), Aykut Çift xx, Akın Akman xx, Ahmet Teker xx, Orhan Nahırcı xx (Umut Çakar dk. 59 xx), Samet Aydın xx (Ömercan Öndaş dk. 75 xx), İlyas Ural xx

Gol: Aykut Çift (dk. 66) (Batman Petrolspor)

Sarı Kartlar: Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Aykut Çift, Cihan Şentürk (Batman Petrolspor) - OSMANİYE

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor

 Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Necmettin Erbakan Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Mustafa Keser
Spor Cristiano Kim Min-jae Serdar Aziz Şenol Güneş Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:39:06. #1.17#