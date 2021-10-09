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TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 Mardin 1969 Spor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, evinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.

KIRIKKALE (İHA) - TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, evinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Başpınar

Hakemler: Tayfun Sarı xx, Serkan Gülçer xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay xxx, Yunus Emre Çabuker xxx (Yunus Emre Kar dk. 89 ?), Mehmet Albayrak xx, Emrah Sürücü x (Serkan Güler dk. 73 x), Yasin Sürücü xx, Uğur Ayhan xx (Doğukan Subaşı dk. 86 ?), Ali Kemal Özkan xx (Osman Emirkan Demir dk. 89 ?), Buğra Şahiner xx, Furkan Külekçi x (Ali Özgür Basa dk. 46 x) Seyit Mehmet Söğütçü xx, Yiğit Alp Sevinç xx

Mardin 1969 Spor: Sercan Yılmaz x, Hebat Alan xx, Rıdvan Sönmez xx (Vedat Altaş dk. 90 ?), Abdulkerim Canlı x (Özgür Kazar dk. 46 x), Muhammed Burak Taşdemir x (Mehmet İlter dk. 90 ?), Nezir Özer x (Abdulkadir Özdemir dk. 73 x), Ömürcan Karaca x, Kerim Bölük xx, Ayhan Gürbüz x (Sercan Besler dk. 85 ?), Nimet Kayaalp xx, Alparslan Devlet Yüce xx

Goller: Yiğit Alp Sevinç (dk. 74), Ali Kemal Özkan (dk. 85) (Kırıkkale BA)

Sarı kartlar: Kerim Bölük, Nezir Özer, Alparslan Devlet Yüce, Ayhan Gürbüz (Mardin 1969 Spor) - KIRIKKALE

TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 Mardin 1969 Spor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 Mardin 1969 Spor: 0 - Haberler Spor
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