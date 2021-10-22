TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 52 Orduspor FK: 1 - Haberler Spor
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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 52 Orduspor FK: 1

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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 52 Orduspor FK: 1

TFF 3. Lig 2. Grubun 9. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında 52 Orduspor'la 1-1 berabere kaldı.

ELAZIĞ (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grubun 9. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında 52 Orduspor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Emre Korkmaz x, Turgut Evran xx, Nurettin Taşkesen xx

Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx (Ramazan dk. 75 xx), Oğuzhan Kandemir xx, Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xx, Ekrem Sütçü xx (Ömer dk. 69 x), Ömer Faruk Aydemir xx, Eren Çinkılınç xx, Kaan Güdü xx, Ahmet Can Arık xx (Furkan Yiğit dk. 69 xxx)

52 Orduspor FK: Hasan Kaya xx, Taner Kahriman xx, Sinan Morgil xx, Emre Tosun xx, Muzaffer Kahriman xx (Efe dk. 81 ?), Sergen İlhan xx, Gökhan Erdöl xx (Furkan dk. 90 xx), Özgen Erdem xx, Gökhan Berkay Yıldız xx, Ömer Yıldırım x (Şükrü Kaan dk. 56 x), Doğancan Aynacı xxx (İzlem dk. 90 ?)

Golller: Furkan (dk. 90) (Elazığ Karakoçan), Şükrü Kaan (dk. 68) (52 Orduspor)

Sarı Kartlar: Şeyhmus, Ömer Faruk, Cuma Ali, Kaan (Elazığ Karakoçan), Doğancan (52 Orduspor FK)

Kırmızı Kart: Ahmet Can (dk. 81) (Elazığ Karakoçan) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 52 Orduspor FK: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 52 Orduspor FK: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 52 Orduspor FK: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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